Выпускника рязанского училища ВДВ Алана Басиева наградили орденом Мужества за участие в спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ о награждении военнослужащего из Северной Осетии лейтенанта Алана Басиева орденом Мужества за стойкость и отвагу, проявленную в ходе специальной военной операции.

Военнослужащего Алана Басиева наградили орденом Мужества за проявленный героизм во время спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили «КрыльяTV» со ссылкой на центр военно-патриотического воспитания молодежи Северной Осетии.

Алан Басиев родом из Беслана. Он учился в бесланской школе № 8, после чего окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова.

«Басиев выполнял задачу по занятию плацдарма, обеспечивающего развертывание сил. В ходе боевых действий он получил ранение, но несмотря на это продолжил выполнять задание», — сказал сотрудник центра.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ о награждении военнослужащего из Северной Осетии лейтенанта Алана Басиева орденом Мужества за стойкость и отвагу, проявленную в ходе специальной военной операции.