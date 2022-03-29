Выпускника рязанского училища ВДВ Алана Басиева наградили орденом Мужества за участие в спецоперации на Украине

Военнослужащего Алана Басиева наградили орденом Мужества за проявленный героизм во время спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 29 марта,
Алан Басиев родом из Беслана. Он учился в бесланской школе № 8, после чего окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова.
«Басиев выполнял задачу по занятию плацдарма, обеспечивающего развертывание сил. В ходе боевых действий он получил ранение, но несмотря на это продолжил выполнять задание», — сказал сотрудник центра.
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ о награждении военнослужащего из Северной Осетии лейтенанта Алана Басиева орденом Мужества за стойкость и отвагу, проявленную в ходе специальной военной операции.