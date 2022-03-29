Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
Срд, 30
Чтв, 31
ЦБ USD 93.71 -1.95 29/03
ЦБ EUR 102.67 -2.6 29/03
Нал. USD 75.00 / 95.00 15:06
Нал. EUR 85.00 / 105.00 15:06
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
11 679
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
4 553
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
17 056
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
4 127
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Выпускника рязанского училища ВДВ Алана Басиева наградили орденом Мужества за участие в спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ о награждении военнослужащего из Северной Осетии лейтенанта Алана Басиева орденом Мужества за стойкость и отвагу, проявленную в ходе специальной военной операции.

Военнослужащего Алана Басиева наградили орденом Мужества за проявленный героизм во время спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили «КрыльяTV» со ссылкой на центр военно-патриотического воспитания молодежи Северной Осетии.

Алан Басиев родом из Беслана. Он учился в бесланской школе № 8, после чего окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова.

«Басиев выполнял задачу по занятию плацдарма, обеспечивающего развертывание сил. В ходе боевых действий он получил ранение, но несмотря на это продолжил выполнять задание», — сказал сотрудник центра.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ о награждении военнослужащего из Северной Осетии лейтенанта Алана Басиева орденом Мужества за стойкость и отвагу, проявленную в ходе специальной военной операции.