Во Владимирской области похоронили выпускника РВВДКУ Игоря Жарова, погибшего на Украине

Во Владимирской области простились с Игорем Жаровым, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 29 марта,
Игорь Жаров родом из города Киржач.
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«Сегодня Киржач простился с Игорем Жаровым. Подполковник погиб во время военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Игорь Жаров посмертно награжден орденом Мужества. Парень с детства хотел стать военным. Учился в знаменитой Киржачской школе Армии имени Валерия Карамина. Из нее вышли сотни мальчишек, которые выбрали профессию Родину защищать», — написал парламентарий.
Уточняется, что Игорь Жаров прошел путь от командира взвода до начальника штаба полка.