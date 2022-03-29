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Во Владимирской области похоронили выпускника РВВДКУ Игоря Жарова, погибшего на Украине
Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин на личной странице во «Вконтакте».

Во Владимирской области простились с Игорем Жаровым, погибшим во время спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 29 марта, сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин на личной странице во «Вконтакте».

Игорь Жаров родом из города Киржач.

Как пишут «Аргументы и факты — Владимир», он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова.

«Сегодня Киржач простился с Игорем Жаровым. Подполковник погиб во время военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Игорь Жаров посмертно награжден орденом Мужества. Парень с детства хотел стать военным. Учился в знаменитой Киржачской школе Армии имени Валерия Карамина. Из нее вышли сотни мальчишек, которые выбрали профессию Родину защищать», — написал парламентарий.

Уточняется, что Игорь Жаров прошел путь от командира взвода до начальника штаба полка.