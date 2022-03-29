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В массовой аварии около ТРЦ «Премьер» пострадали дети шести и 11 лет
Детей с ушибами доставили в больницу.

В массовой аварии около ТРЦ «Премьер» пострадали дети шести и 11 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в понедельник, 28 марта, на Московском шоссе. 41-летний москвич на Kia врезался в стоящую на светофоре Honda под управлением водителя 1985 года рождения. От удара последняя столкнулась с Renault.

В аварии пострадали шестилетний мальчик и 11-летняя девочка из Honda. Детей с ушибами доставили в больницу.