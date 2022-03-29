Минтранс предложил обязать агрегаторов такси предоставлять данные ФСБ

Агрегаторы или таксопарки, имеющие собственное приложение заказа такси, должны будут предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным" ФСБ.

Минтранс предложил обязать агрегаторов такси предоставлять данные ФСБ. Об этом пишет РБК .

В Минтрансе разработали законопроект, по которому агрегаторы или таксопарки, имеющие собственное приложение заказа такси, должны будут предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным ФСБ.

Речь идет о данных, которые используются для заказа легкового такси, но каких именно не уточняется.

Вместе с этим, агрегаторов планируют обязать передавать данные о местоположении такси и водителе в региональную навигационно-информационную систему.

В проекте закона обговариваются также минимальный тариф на перевозку, ограничение числа легковых такси для каждого региона, установление контроля за вниманием водителя, ответственность агрегаторов в случае причинения вреда здоровью или имуществу пассажира, если у водителя не было разрешения, а также ряд других ограничений.

Сообщается, что законопроект одобрили Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.