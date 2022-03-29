Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
Срд, 30
Чтв, 31
ЦБ USD 93.71 -1.95 29/03
ЦБ EUR 102.67 -2.6 29/03
Нал. USD 80.00 / 100.00 09:04
Нал. EUR 92.00 / 112.00 09:04
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
11 526
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
4 443
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
16 876
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
4 026
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Минтранс предложил обязать агрегаторов такси предоставлять данные ФСБ
Агрегаторы или таксопарки, имеющие собственное приложение заказа такси, должны будут предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным" ФСБ.

Минтранс предложил обязать агрегаторов такси предоставлять данные ФСБ. Об этом пишет РБК.

В Минтрансе разработали законопроект, по которому агрегаторы или таксопарки, имеющие собственное приложение заказа такси, должны будут предоставить «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным ФСБ.

Речь идет о данных, которые используются для заказа легкового такси, но каких именно не уточняется.

Вместе с этим, агрегаторов планируют обязать передавать данные о местоположении такси и водителе в региональную навигационно-информационную систему.

В проекте закона обговариваются также минимальный тариф на перевозку, ограничение числа легковых такси для каждого региона, установление контроля за вниманием водителя, ответственность агрегаторов в случае причинения вреда здоровью или имуществу пассажира, если у водителя не было разрешения, а также ряд других ограничений.

Сообщается, что законопроект одобрили Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.