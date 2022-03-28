В Сасовском районе остановили пьяного мужчину на «Шевроле»
Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 0,492 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В селе Устье Сасовского районе остановили мужчину, который управлял машиной в пьяном состоянии. Об этом сообщила
Около дома № 10 по улице Типанова сотрудники ДПС подали сигнал водителю Chevrolet Niva. Правоохранители обнаружили, что мужчина пьян, от него пахнет алкоголем и он неуверенно ходит.
Медосвительствование показало, что у мужчины 0,492 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Его отстранили от вождения и составили на него протокол. За нарушение ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок до двух лет.