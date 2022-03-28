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На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Яшнар Бекназаров
В марте 2022 года Бекназаров был командирован на Украину, где погиб во время проведения спецоперации.

На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Яшнар Бекназаров. Об этом пишет портал «Якутия Daily».

Яшнар Бекназаров родился в поселке Пеледуй Ленского района республики Якутия. В 2013 году поступил в РВВДКУ, после окончания учебы служил на Камчатке. Участвовал в параде Победы на Красной площади.

В марте 2022 года Яшнар Бекназаров был командирован на Украину, где погиб во время проведения спецоперации.