На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Яшнар Бекназаров

В марте 2022 года Бекназаров был командирован на Украину, где погиб во время проведения спецоперации.

На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Яшнар Бекназаров. Об этом пишет портал « Якутия Daily ».

Яшнар Бекназаров родился в поселке Пеледуй Ленского района республики Якутия. В 2013 году поступил в РВВДКУ, после окончания учебы служил на Камчатке. Участвовал в параде Победы на Красной площади.

В марте 2022 года Яшнар Бекназаров был командирован на Украину, где погиб во время проведения спецоперации.