Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 26
Вск, 27
-2°
Пнд, 28
-4°
ЦБ USD 95.66 -0.39 26/03
ЦБ EUR 105.27 -0.2 26/03
Нал. USD 85.00 / 105.00 16:40
Нал. EUR 95.00 / 115.00 16:40
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
6 часов назад
2 436
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
2 505
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
13 475
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
2 195
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области эвакуированная жительница Донбасса родила сына
Беременная жительница Донбасса, эвакуированная в Рязанскую область, родила сына. Об этом в своем telegram-канале сообщила первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова.

Беременная жительница Донбасса, эвакуированная в Рязанскую область, родила сына. Об этом в своем telegram-канале сообщила первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова.

«Жизнь продолжается. Одна из прибывших в наш регион из Донбасса женщин родила сына! Даст Бог он уже будет видеть только мирное небо», — говорится в посте.

Опергруппа правительства региона сообщает о том, что на 26 марта в пунктах временного размещения находится 599 жителей ЛНР и ДНР, из них 320 детей. Самостоятельно прибыли 35 человек. Пятеро госпитализированы, с COVID-19 — один человек. Обучение проходят 165 школьников, 64 ребенка посещают дошкольные образовательные учреждения.

Напомним, ранее стало известно, что в Рязанской области на 528 рублей в сутки увеличат расходы на каждого жителя Донбасса.