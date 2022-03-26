В Рязанской области эвакуированная жительница Донбасса родила сына

Беременная жительница Донбасса, эвакуированная в Рязанскую область, родила сына. Об этом в своем telegram-канале сообщила первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова.

Беременная жительница Донбасса, эвакуированная в Рязанскую область, родила сына. Об этом в своем telegram-канале сообщила первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова.

«Жизнь продолжается. Одна из прибывших в наш регион из Донбасса женщин родила сына! Даст Бог он уже будет видеть только мирное небо», — говорится в посте.

Опергруппа правительства региона сообщает о том, что на 26 марта в пунктах временного размещения находится 599 жителей ЛНР и ДНР, из них 320 детей. Самостоятельно прибыли 35 человек. Пятеро госпитализированы, с COVID-19 — один человек. Обучение проходят 165 школьников, 64 ребенка посещают дошкольные образовательные учреждения.

Напомним, ранее стало известно, что в Рязанской области на 528 рублей в сутки увеличат расходы на каждого жителя Донбасса.