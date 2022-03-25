В Рязанской области на 528 рублей в сутки увеличат расходы на каждого жителя Донбасса

Регион получит деньги на эти цели из федерального бюджета.

В Рязанской области на 528 рублей в сутки увеличат расходы на каждого жителя Донбасса. Соответствующий проект постановления правительства опубликовали в пятницу, 25 марта, на сайте органа власти.

Согласно документу, расходы увеличатся с 800 до 1328 рублей на одного человека в сутки. Отмечается, что организации, где развернуты ПВР, станут получать 913 рублей за размещение, еще 415 рублей пойдет на питание.

Регион получит деньги на эти цели из федерального бюджета.

Документ проходит независимую экспертизу на коррупциогенность и пока не вступил в силу.