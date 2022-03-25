В Ярославской области похоронили рязанского военнослужащего Олега Пацкалева, погибшего на Украине

Он погиб 11 марта в городе Гостомель.

В Ярославской области похоронили Олега Пацкалева, который погиб на Украине во время военной спецоперации. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил портал 76.ru со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миронова.

Олегу Пацкалеву было 35 лет. В Рязани он проходил учения, а потом перешел в воинскую часть 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного полка в Костроме.

Военнослужащий погиб 11 марта в городе Гостомель. У него остались жена и двое детей — десятилетняя дочь и сын, которому 2,5 года. Его похоронили в Переславле-Залесском.

Мужчину посмертно наградили орденом Мужества.