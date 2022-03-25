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Оператор платежной системы «Мир» подтвердил приостановку поддержки карт в Apple Pay
В пресс-службе платежной системы уточнили, что теперь россияне не смогут воспользоваться бесконтактной оплатой картой «Мир» в Apple Pay.

Apple приостановила поддержку карт «Мир» в Apple Pay. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платежной системы.

Там пояснили, что теперь россияне не смогут воспользоваться бесконтактной оплатой этой картой в Apple Pay.

«Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт „Мир“ в платежном сервисе Apple Pay», — сказали там.

Ранее компания разрешала пользователям добавлять карты для оплаты подписок на свои сервисы. Однако позже россияне пожаловались на невозможность привязать свои карты. Компания объяснила, что это проблемы на стороне банка и уточнила, что не накладывала запретов на использование карт.