В Apple Pay запретили добавлять карты «Мир»

Ранее карты разрешили добавлять для оплаты для подписок на свои сервисы. Однако отмечается, что часть пользователей не смогла привязать свои карты.

Новые карты российской платежной системы «Мир» больше нельзя добавлять в Apple Pay. Ранее добавленные карты больше недоступны, пишет « Коммерсант ».

Ранее карты разрешили добавлять для оплаты для подписок на свои сервисы. Однако отмечается, что часть пользователей не смогла привязать свои карты.

Компания объяснила, что это проблемы на стороне банка и уточнила, что не накладывала запретов на использование карт.

Напомним, ограничения ввели из-за военной операции на Украине.