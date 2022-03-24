В Рязани простились с гвардии лейтенантом Эльвином Мамедовым, погибшим на Донбассе

Мамедов проходил службу в должности командира разведывательного взвода разведывательной роты 217 гвардейского парашютно-десантного полка.

В четверг, 24 марта, в Рязани простились с офицером-десантником, погибшим во время спецоперации на Донбассе Эльвином Мамедовым. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Мамедов проходил службу в должности командира разведывательного взвода разведывательной роты 217 гвардейского парашютно-десантного полка.

С офицером простились родные и близкие военнослужащего, представители правительства Рязанской области, администрации Рязани, Рязанского военного гарнизона, общественных организаций, ветераны.

Соболезнования родным и близким выразил губернатор Рязанской области Николай Любимов.