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В магазине «Апельсин» объяснили цену на туалетную бумагу в тысячу рублей
Ранее рязанцы заметили, что бумага стоит от 544 до 1 449 рублей.

В «Апельсине» объяснили, почему в магазине появились цены на туалетную бумагу в 1000 рублей. Сообщение опубликовано в группе магазина «ВКонтакте».

Отмечается, что ситуация произошла из-за технического сбоя, который устранили.

«Уважаемые клиенты, благодарим Вас за своевременную реакцию на завышенную стоимость продукции ZEWA на полках наших магазинов. Данная ситуация произошла в связи с техническим сбоем в программе, который оперативно был устранен», — говорится в сообщении.

Ранее рязанцы заметили, что бумага стоит от 544 до 1 449 рублей. После устранения неполадки цены составляют от 250 до 520 рублей.