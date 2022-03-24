На Украине погиб выпускник рязанского училища ВДВ Владислав Луконин

Он погиб 7 марта. Его похоронят в Ульяновске.

На Украине погиб выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова Владислав Луконин. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил портал Mosaica.ru со ссылкой на родственников погибшего.

Владислав Луконин окончил РВВДКУ с красным дипломом. После этого он служил заместителем командира разведывательной роты, инструктором ВДП 137 ПДП 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии.

Его отправили на Украину в составе российских войск. Он погиб 7 марта.

С Владиславом Лукониным простятся в четверг, 24 марта.