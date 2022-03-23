В США задумались о блокировке золотого резерва России

Отмечается, что блокировке могут подвергнуть около 132 миллиардов долларов в золотом эквиваленте.

В США сенаторы предложили заблокировать золотой резерв России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на новостной портал Axios.

Отмечается, что блокировке могут подвергнуть около 132 миллиардов долларов в золотом эквиваленте.

Сенатор от штата Мэн Ангус Кинг заявил, что золотые запасы — один из немногих эквивалентов, которые могут быть использованы, чтобы удержать экономику России от падения.

«Санкционируя эти запасы, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики», — сказал Кинг.

Сенаторы разработали законопроект, согласно которому в отношении компаний, совершающих сделки с российским золотом и транспортирующим его из резервов Центробанка, могут ввести вторичные санкции. Также ограничения коснутся организаций, продающих в России золото физически или электронным способом.

Отмечается, что законопроект могут принять на этой неделе.