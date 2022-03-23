В Рязанской области за два месяца 31 человек заразился ВИЧ-инфекцией

Всего в Рязанской области зарегистрировано 5610 человек с ВИЧ-инфекцией.

В Рязанской области обнаружили 31 случай заражения ВИЧ-инфекцией за первые два месяца 2022 года. Об этом в среду, 23 марта, сообщила пресс-служба областного кожно-венерологического диспансера.

За аналогичный период 2021 года ВИЧ-инфекцию выявили у 30 человек. Это говорит о стабильности ситуации в распространении заболевания в регионе.

Как и в прошлом году преобладает половой путь заражения 77,4% (24 человека), при употреблении наркотических веществ заразились семь человек, это 22,6%. В 2021 году половым путем заразились 22 человека 73,3%.

Всего в Рязанской области зарегистрировано 5610 человек с ВИЧ-инфекцией.

В Рязанском центре профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями напоминают, что можно бесплатно и анонимно пройти обследование на наличие ВИЧ-инфекции по адресу: улица Спортивная дом № 9. Там же можно получить консультации специалистов.