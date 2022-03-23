В Рязанской области простились с погибшими на Украине военнослужащими

На Украине погибли гвардии капитан, командир разведывательно-десантной роты разведывательного батальона 810-й отдельной бригады морской пехоты Аскар Конарбаев и капитан, заместитель начальника службы 5 управления войсковой части 33744 Андрей Кирилин. В Рязани у погибших проживают родные.

В Рязанской области состоялась церемония прощания с военнослужащими, погибшими во время военной спецоперации на Украине. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе правительства.

На Украине погибли гвардии капитан, командир разведывательно-десантной роты разведывательного батальона 810-й отдельной бригады морской пехоты Аскар Конарбаев и капитан, заместитель начальника службы 5 управления войсковой части 33744 Андрей Кирилин. В Рязани у погибших проживают родные.

Глава региона принес соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.