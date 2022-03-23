В Рязанской области обокрали старый завод

По предварительной информации, 22-летние местные жители обратили внимание, что завод долгое время простаивает и не имеет надлежащей охраны. Злоумышленники перелезли через забор и забрались в ангар, откуда смогли забрать имущество, которое, по их мнению, представляло какую-то ценность.

В Шиловском районе ограбили неработающее предприятие. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 34-летний житель Мордовии, который сообщил о краже с завода, находящегося в его собственности. Предприятие не работает, но мужчина приезжает иногда, чтобы проверить состояние завода. Во время очередного визита он заметил, что некоторое имущество украли.

Заявитель сообщил, что не был на предприятии почти три месяца. Тем не менее, полиции удалось установить очевидцев и выяснить, что к краже причастны два 22-летних жителя населенного пункта, где находится завод.

Злоумышленников нашли. У них дома также обнаружили пропавшие с предприятия металлические конструкции, углошлифовальную машину, кувалду и другие предметы.

Предварительно, 22-летние молодые люди обратили внимание, что завод не работает долгое время и у него нет охраны. Злоумышленники перелезли через забор и забрались в ангар, откуда забрали имущество, которое, по их мнению, представляло какую-то ценность.

Проводится экспертиза по установлению стоимости похищенных вещей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ («Кража»).