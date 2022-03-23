Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
Чтв, 24
Птн, 25
ЦБ USD 104.07 -0.61 23/03
ЦБ EUR 114.78 -0.82 23/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 08:45
Нал. EUR 100.00 / 120.00 08:45
Новости
Публикации
Выстоит ли Солотчинский мост до окончания судебного процесса?
Капитальный ремонт моста через Оку, который соединяет о...
21 марта 13:06
7 878
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
18 марта 14:38
4 464
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
5 042
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
5 931
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области обокрали старый завод
По предварительной информации, 22-летние местные жители обратили внимание, что завод долгое время простаивает и не имеет надлежащей охраны. Злоумышленники перелезли через забор и забрались в ангар, откуда смогли забрать имущество, которое, по их мнению, представляло какую-то ценность.

В Шиловском районе ограбили неработающее предприятие. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 34-летний житель Мордовии, который сообщил о краже с завода, находящегося в его собственности. Предприятие не работает, но мужчина приезжает иногда, чтобы проверить состояние завода. Во время очередного визита он заметил, что некоторое имущество украли.

Заявитель сообщил, что не был на предприятии почти три месяца. Тем не менее, полиции удалось установить очевидцев и выяснить, что к краже причастны два 22-летних жителя населенного пункта, где находится завод.

Злоумышленников нашли. У них дома также обнаружили пропавшие с предприятия металлические конструкции, углошлифовальную машину, кувалду и другие предметы.

Предварительно, 22-летние молодые люди обратили внимание, что завод не работает долгое время и у него нет охраны. Злоумышленники перелезли через забор и забрались в ангар, откуда забрали имущество, которое, по их мнению, представляло какую-то ценность.

Проводится экспертиза по установлению стоимости похищенных вещей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ («Кража»).