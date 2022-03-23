В Рязани из машины украли аккумулятор и магнитолу

Злоумышленник собирался реализовать похищенное, но полицейские спутали его преступный замысел. Похищенный аккумуляторный блок и магнитола изъяты.

В Московском районе Рязани задержали мужчину, который украл магнитолу и аккумулятор из машины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во дворе дома по улице Карла Маркса местные жители заметили подозрительного мужчину, который стучал по автомобилю «ВАЗ 2107». На место приехала полиция. Правоохранители обследовали близлежащую территорию и для проверки на перекресте улиц Магистральной и Карла Маркса остановили 42-летнего мужчину. У него при себе были аккумулятор и магнитола. Мужчина не смог объяснить, откуда взял предметы.

Выяснилось, что он вскрыл машину и украл запчасти, а потом планировал продать их. Мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он был судим за разбой и находился в розыске. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина грозит до пяти лет лишения свободы.