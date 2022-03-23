Сорокина проверила состояние рязанских дорог, на которых планируется ремонт

Речь идет о ряде участков в Песочне и Горроще.

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила состояние дорог, на которых планируется или проводится ремонт. Об этом она рассказала в соцсети «ВКонтакте».

Объезд начался с улицы Циолковского. По словам главы администрации, последний раз серьезный ремонт дороги делали более десяти лет назад. За это время образовалась большая колейность. Ремонт на участке более 1,5 километров планируется в 2022 году. «Сейчас администрация подала заявку в Минтранс на получение субсидий, после доведения лимитов из областного бюджета, будут проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Работы в рамках двухлетнего контракта на улице Циолковского предстоят комплексные, включающие обустройство примыканий, обеспечение водоотведения и нанесение дорожной разметки», — отметила Сорокина.

Также, по словам мэра, большая колейность образовалась на улице Новой. Она отмечает, что дорога и тротуары там требуют ремонта.

Речь зашла и о Касимовском шоссе. Там также на проезжей части есть колейность. «Это основной выезд из города — здесь нужны три полосы и велодорожки. Поручила разработать по этим улицам проектную документацию, чтобы в 2023 году подать эти проекты на конкурсный отбор», — написала Сорокина.

На улице Советской Армии для снижения аварийности на участке планируется ямочный ремонт. Однако Сорокина отмечает, что проект по ремонту будет разрабатываться.

На участке дороги по улице Новоселов работы, по словам мэра. выполнены почти на 90%. «Полностью уложен асфальт, произведен ремонт значительной части тротуаров, установка дорожных знаков. Сейчас заканчивается монтаж опор освещения. Старые остановочные павильоны заменят на новые», — написала Сорокина. Также в районе дома № 50 по улице Новоселов оборудуют пандус для маломобильных групп населения.

Помимо этого, в Октябрьском районе мэр проинспектировал участок повышенной аварийности на пересечении Шереметьевского проезда и ул. Новоселов. «По согласованию с региональным ГИБДД ликвидировано сквозное движение на этом перекрестке. По всей дороге установят осевое ограждение высотой 2 метра. Основываясь на мнении жителей, на отдельных участках устроены места для разворота и съезда к жилым домам. Пешеходный светофор с остановки „Сбербанк“ перенесут в сторону улицы Шереметьевская. На пересечении с улицей Зубковой появится новый светофор», — отметила глава горадминистрации.

Также ремонт планируется на улице 4 линия. На улице Шевченко работы продолжаются. Речь зашла и об участке от улицы 2-я Линия до улицы Дзержинского. Там подрядчик начал переустраивать ливневую канализацию. «Параллельно подрядчик будет ремонтировать тротуары и устанавливать бортовой камень. После чего перейдет к укладке асфальта. Что касается устройства освещения — кабельные трассы проложены, опоры установлены, проводится тестовое включение светильников», — подчеркнула Сорокина.