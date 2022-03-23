Депутат гордумы назвала имена погибших на Украине военных из рязанского полка ВДВ

Об этом сообщила депутат гордумы Елена Волкова на личной странице «Вконтакте».

В ходе военной спецоперации на Украине погибли рязанские военнослужащие 137 парашютно-десантного гвардейского полка. Об этом во вторник, 22 марта, сообщила депутат гордумы Елена Волкова на личной странице «Вконтакте».

По ее словам, на Украине погибли старший сержант разведки 137 парашютно-десантного гвардейского полка Алексей Фомин, а также военнослужащие Денис Глебов, Алексей Курганов, Андрей Красильников, Алексей Филиппов и Алексей Яковлев.

«Все они совершили высший христианский подвиг, отдали свою жизнь за други своя, за Родину, за нас. Все награждены Орденом Мужества. Молимся за их души и за жизни наших ребят», — написала депутат.