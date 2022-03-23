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На Украине погиб служивший в Рязани десантник Никита Клейменов
Его не стало в марте.

На Украине погиб десантник Никита Клейменов, служивший в Рязани. Об этом сообщило издание «ПроГород» со ссылкой на бабушку солдата.

Клейменов служил в 137 рязанском гвардейском парашютно-десантном полке. По информации издания, он погиб в марте. Его вдова получила «похоронку» от министерства обороны.

С женой Никита Клейменов сыграл свадьбу летом 2021 года в Пензе. «После чего Никита с женой уехали обратно в Рязань, там им дали квартиру. Зимой была годовщина», — рассказала журналистам его бабушка.

Отмечается, что после службы он остался в армии, подписав контракт. Его отправили на специальную операцию на Украину — там он погиб. На днях его похоронили.