Евдокимова: наркодилеры используют рязанских детей как пушечное мясо

Об этом говорится в докладе уполномоченной по правам ребенка в Рязанской области Анжелики Евдокимовой для депутатов облдумы.

В Рязанской области за год выросло количество наркопреступлений среди подростков в два раза. Об этом говорится в докладе уполномоченной по правам ребенка в Рязанской области Анжелики Евдокимовой для депутатов облдумы, который прошел в среду, 23 марта.

«Это так называемые закладчики… используют наших детей как пушечное мясо… дядьки по ту сторону компьютера, которые используют детей в своих грязных целях: делать закладки. Дети не понимают, что за этим стоит. Они хотят, выражаясь их сленгом, „срубить легких денег“ и идут на это», — заявила омбудсмен.

По словам Евдокимовой, детей надо забрать с улиц, но «взамен что-то предложить, а не просто запретить».