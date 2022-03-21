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Водитель Opel, попавшей в ДТП с патрульным автомобилем в Рязани, рассказал свою версию аварии
Происшествие случилось в воскресенье, 20 марта.

Водитель Opel Mokka, попавшей в ДТП с патрульным автомобилем в Рязани, рассказал свою версию аварии. Пост опубликован в группе «Рязань» в понедельник, 21 марта.

По его словам, напротив АЗС автомобиль ДПС развернулся через «две сплошные» в бок Opel. Из-за этого легковушку «развернуло и выкинуло на отбойник».

«По мне очевидно, кто виновник ДТП: это видно на регистраторе патрульной машины. Но гаишники пытаются сделать меня виновным. Мне нужны свидетели, которые видели и готовы подтвердить, что а/м ДПС двигался без включенной сирены. Возможно, у кого-то есть запись видеорегистратора?» — написал пользователь.

Напомним, авария произошла в воскресенье, 20 марта, на Северной окружной. В ДТП никто не пострадал.