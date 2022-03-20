Стали известны подробности ДТП с патрульным автомобилем в Рязани
В полиции рассказали подробности аварии, в которую попал автомобиль ДПС на Северной окружной дороге в воскресенье, 20 марта. ДТП произошло примерно в 17:55, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полиции рассказали подробности аварии, в которую попал автомобиль ДПС на Северной окружной дороге в воскресенье, 20 марта. ДТП произошло примерно в 17:55, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, столкнулись патрульный автомобиль ДПС ГИБДД Hyundai Solaris и Opel Mokka под управлением 35-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадавших не зарегистрировано.
Патрульный автомобиль следовал с включенным специальным сигналом.
Проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются.
Напомним, ранее фото с места аварии опубликовали в соцсетях.