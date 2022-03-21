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В Рязанской области мужчину осудят за избиение соседа до смерти
Труп жителя Рязанского района нашли в субботу, 19 марта.

В Рязанской области мужчину осудят за избиение соседа до смерти. Об этом сообщило региональное СУ С. К. России.

Труп жителя Рязанского района нашли в субботу, 19 марта. На теле мужчины 1974 года рождения выявили множественные раны и ссадины головы.

Следователи и криминалисты установили, что к преступлению причастен сосед потерпевшего — житель Подвязья 1962 года рождения. С ним потерпевший выпивал.

Мужчина признался в совершении преступления. Его задержали. Решается вопрос о мере пресечения.

По уголовному делу назначены следственные и процессуальные действия для сбора и закрепления доказательств.