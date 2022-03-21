В Рязани простятся с погибшим на Украине майором Дмитрием Топтуном

За мужество, отвагу, проявленные при исполнении своего долга, военного представили к ордену «За отвагу» — посмертно.

Во вторник, 22 марта, в Рязани простятся с погибшим в ходе спецоперации на Украине командиром мотострелкового батальона, майором Дмитрием Топтуном. Об этом РЗН. инфо рассказали его родители.

По их словам, военный участвовал в боевых действиях с 24 февраля. 14 марта около города Изюм Харьковской области Дмитрий Топтун со своим экипажем БМП уничтожил комплекс ракетного вооружения противника. В ходе боя машину командира батальона подбили выстрелом из противотанковой ракеты. Дмитрий Топтун получил смертельное ранение.

За мужество, отвагу, проявленные при исполнении своего долга, военного представили к ордену «За отвагу» — посмертно.

Дмитрий Топтун родился в Рязани в 1990 году, учился в Рязанском военном автомобильном институте, был переведен в Омск, где закончил Омский Автобронетанковый Инженерный Институт.

«Он прошел свой военный путь от командира взвода и уже в свои 31 год стал командиром мотострелкового батальона», — рассказали его родители.

Прощание пройдет 22 марта на Богородском кладбище.