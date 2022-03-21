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В России могут отменить прямые выборы губернаторов из-за экономии
В качестве причин отмечается экономическая ситуация из-за санкций на фоне проведения спецоперации на Украине, а также тот факт, что за пустые полки в магазинах и возможную безработицу ответственность россияне возложат именно на губернаторов.

В России могут отменить прямые выборы губернаторов из-за экономии. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Несколько губернаторов обратились к администрации президента с просьбой не проводить прямые выборы осенью 2022 года. В качестве причин отмечается экономическая ситуация из-за санкций на фоне проведения спецоперации на Украине.

Также в качестве возможной причины называют и социологический фактор — после начала спецоперации на Украине рейтинг президента Владимира Путина вырос, но ответственность за пустые полки в магазинах и возможную безработицу россияне возложат именно на губернаторов.

Сообщается, что окончательного решения по данному вопросу еще нет, оно будет принято на «самом высоком уровне».

Напомним, в 2022 году истекают полномочия губернатора Рязанской области Николая Любимова.