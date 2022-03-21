В пожаре в Рязани погиб 72-летний мужчина

По информации следователей, он вел асоциальный образ жизни.

В пожаре на улице Пушкина в пятиэтажке погиб пенсионер. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Погибший мужчина 1949 года рождения вел асоциальный образ жизни. По предварительной версии, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что пожар на улице Пушкина произошел в ночь на 21 марта. С места эвакуировали 20 человек.