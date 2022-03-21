\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
Втр, 22
Срд, 23
ЦБ USD 103.95 -0.85 19/03
ЦБ EUR 114.4 -1.53 19/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 08:45
Нал. EUR 100.00 / 120.00 08:45
Новости
Публикации
Выстоит ли Солотчинский мост до окончания судебного процесса?
Капитальный ремонт моста через Оку, который соединяет о...
2 часа назад
241
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
18 марта 14:38
3 093
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
3 685
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
4 649
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В пожаре в Рязани погиб 72-летний мужчина
По информации следователей, он вел асоциальный образ жизни.

В пожаре на улице Пушкина в пятиэтажке погиб пенсионер. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Погибший мужчина 1949 года рождения вел асоциальный образ жизни. По предварительной версии, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что пожар на улице Пушкина произошел в ночь на 21 марта. С места эвакуировали 20 человек.