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Рязанские полицейские возбудили уголовные дела против трех мигрантов
Региональные Управления ФСБ и МВД России напоминают жителям Рязанской области, что осуществляя фиктивную постановку на учет иностранных граждан, они не только совершают уголовно-наказуемое деяние, но и, возможно, способствуют сокрытию злоумышленников, подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от розыска, или готовящихся к совершению преступления.

Сотрудники полиции выявили, что 34-летняя рязанка организовала в своей квартире на улице Молодцова фиктивную постановку на учет 3 граждан Республики Узбекистан в возрасте 28, 42 и 48 лет. Злоумышленница ранее уже была судима за аналогичное преступление, а также за кражу.

На улице Старореченская полицейские выявили и пресекли фиктивную постановку на учет 34-летнего гражданина Республики Кыргызстана, которую организовал в своей квартире 47-летний рязанец.

В Рыбновском районе полицейские выявили, что 46-летняя жительница деревни Баграмово организовала в своем доме фиктивную постановку на учет троих граждан Республики Узбекистан 21, 34 и 35 лет.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст. 322.3 УК Р. Ф. Им грозит внушительный штраф.

Региональные Управления ФСБ и МВД России напоминают жителям Рязанской области, что осуществляя фиктивную постановку на учет иностранных граждан, они не только совершают уголовно-наказуемое деяние, но и, возможно, способствуют сокрытию злоумышленников, подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от розыска, или готовящихся к совершению преступления.

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться в полицию по телефону 02, 102/112 — для мобильных операторов связи или в Управление ФСБ России по Рязанской области по телефонам 25-52-97 и 51-38-18