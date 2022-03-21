Пассажирский Boeing 737 разбился на юге Китая

На борту было 133 человека. Самолет попал в аварию в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.

На юге Китая разбился пассажирский лайнер Boeing 737. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР, передает РИА Новости .

На борту было 133 человека. Самолет попал в аварию в уезде Тэн городской округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР.

Информации о погибших и раненых нет. Также в российском генконсульстве сообщили, что нет данных о том, что на борту были российские граждане.