На Украине погиб выпускник рязанского училища ВДВ Станислав Кутелев

Он окончил военный вуз в 2020 году.

На Украине погиб выпускник рязанского училища ВДВ Станислав Кутелев. Об этом пишет сайт « Оренбуржье » со ссылкой на главу Соль-Илецкого городского округа Владимира Дубровина.

Лейтенант воздушно-десантных войск родился в селе Перовка Оренбургской области. Он окончил РВВДКУ в 2020 году.

«Станислав Олегович навсегда останется в наших сердцах и будет служить для подрастающего поколения примером стойкости, мужества и любви к своей Родине. Губернатор и Правительство Оренбургской области, администрация и жители Соль-Илецкого городского округа выражают глубочайшие соболезнования родителям, семье, близким и друзьям Станислава. Мы скорбим вместе с вами», — указано в тексте официального соболезнования.