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В Скопине молодой человек погиб при обрушении дома
В Скопине в субботу, 19 марта, в микрорайоне Заречный обрушилось ветхое здание. Погиб молодой человек.

В Скопине в субботу, 19 марта, в микрорайоне Заречный обрушился дом. В результате падения кладки кирпичной стены нежилого здания на улице Полевой погиб мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР, Скопинский МСО проводит доследственную проверку после смерти молодого человека 2000 года рождения. Проведен осмотр места происшествия, назначена экспертиза.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Появились фото с места происшествия.