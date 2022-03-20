В Скопине молодой человек погиб при обрушении дома
В Скопине в субботу, 19 марта, в микрорайоне Заречный обрушилось ветхое здание. Погиб молодой человек.
В Скопине в субботу, 19 марта, в микрорайоне Заречный обрушился дом. В результате падения кладки кирпичной стены нежилого здания на улице Полевой погиб мужчина, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР, Скопинский МСО проводит доследственную проверку после смерти молодого человека 2000 года рождения. Проведен осмотр места происшествия, назначена экспертиза.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.