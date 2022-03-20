В Москве нашли женщину, оставившую мертвого младенца на мусорке

В Москве нашли женщину, которая оставила тело своего ребенка возле мусорного бака. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает РИА Новости.

В Москве нашли женщину, которая оставила тело своего ребенка возле мусорного бака. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает РИА Новости.

Личность и местонахождение женщины установлены, ей 37 лет.

По данным следствия, на теле новорожденного мальчика нет телесных повреждений. По словам женщины, ребенок задохнулся, и она не смогла оказать ему помощь.

Напомним, в воскресенье, 20 марта, тело полуторамесячного ребенка нашли около мусорных контейнеров жилого дома на улице Красная Пресня.