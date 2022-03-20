В центре Москвы рядом с мусором нашли тело младенца

В центре столицы в воскресенье, 20 марта, около одного из жилых домов на улице Красная Пресня обнаружили тело младенца.

В центре столицы в воскресенье, 20 марта, около одного из жилых домов на улице Красная Пресня обнаружили тело младенца. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, тело ребенка лежало в месте для сбора мусора. На вид мальчику около 1,5 месяцев.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.