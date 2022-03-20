В Борках произошел крупный пожар

В Рязани в микрорайоне Борки в воскресенье, 20 марта, произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 6:02, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Рязани в микрорайоне Борки в воскресенье, 20 марта, произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 6:02, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Загорелись хозяйственные постройки в 12-м микрорайоне. В 6:50 возгорание локализовали. Пожар ликвидировали на площади около 150 кв. м.

По предварительной информации, пострадавших нет. Несмотря на плотную застройку, пожарным удалось предотвратить переход огня на жилые дома.

В тушении пожара участвовали 26 человек, 6 единиц техники.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.