Погибший на Украине рязанец Алексей Филиппов играл за любительские футбольные клубы
Гвардии сержант Алексей Филиппов, который погиб 5 марта при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украине, был футболистом-любителем. Филиппов выступал на турнире за команды «Витязь-67» и «Витязь-67 ветераны».
Гвардии сержант Алексей Филиппов, который погиб 5 марта при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украине, был футболистом-любителем. Об этом сообщается в рязанской группе «Традиционный турнир любителей футбола»
Филиппов выступал на турнире за команды «Витязь-67» и «Витязь-67 ветераны».
В посте указаны реквизиты для тех, кто желает оказать материальную помощь семье Алексея. Номер карты 4276530014311091 (супруга — Яна Станиславовна Филиппова).
Напомним, ранее губернатор Николай Любимов принес соболезнования семье погибшего.