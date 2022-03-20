Погибший на Украине рязанец Алексей Филиппов играл за любительские футбольные клубы

Гвардии сержант Алексей Филиппов, который погиб 5 марта при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украине, был футболистом-любителем. Филиппов выступал на турнире за команды «Витязь-67» и «Витязь-67 ветераны».

Гвардии сержант Алексей Филиппов, который погиб 5 марта при исполнении служебного долга во время спецоперации на Украине, был футболистом-любителем. Об этом сообщается в рязанской группе «Традиционный турнир любителей футбола» «ВКонтакте».

Филиппов выступал на турнире за команды «Витязь-67» и «Витязь-67 ветераны».

В посте указаны реквизиты для тех, кто желает оказать материальную помощь семье Алексея. Номер карты 4276530014311091 (супруга — Яна Станиславовна Филиппова).

Напомним, ранее губернатор Николай Любимов принес соболезнования семье погибшего.