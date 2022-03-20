Любимов сообщил о гибели четырех рязанских военнослужащих на Украине

В ходе спецоперации на Украине героически отдали свои жизни гвардии лейтенант Илья Курбатов, гвардии капитан Эдуард Гельмияров, гвардии старший лейтенант Семен Суховской и полковник Игорь Николаев.

В ходе спецоперации на Украине героически отдали свои жизни гвардии лейтенант Илья Курбатов, гвардии капитан Эдуард Гельмияров, гвардии старший лейтенант Семен Суховской и полковник Игорь Николаев. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на своей странице «ВКонтакте» в воскресенье, 20 марта.

«В Рязанской области проживают родные и близкие героев. Мы разделяем их горе и потерю. Сделаем все, чтобы память о подвиге наших солдат, об их храбрости и преданности стране жила вечно», — написал губернатор.

Напомним, утром 20 марта в Рязани простились с погибшим на Украине старшим лейтенантом Семеном Суховским.