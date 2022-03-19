Во время спецоперации на Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Лев Овчинников
Во время военной спецоперации на Украине погиб выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища Лев Овчинников. Об этом сообщает «МК-Киров».
Во время военной спецоперации на Украине погиб выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища Лев Овчинников. Об этом сообщает
Овчинников — уроженец поселка Кильмезь Кировской области. В 2017 году окончил Рязанское десантное училище.
Служил в Костроме, в 331 полку ВДВ.