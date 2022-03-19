В Рязанской области 20 марта потеплеет до +8 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 20 марта, днем потеплеет до +3…+8 градусов. Температура воздуха ночью опустится до −10…−5, местами до -15 градусов.
В Рязанской области в воскресенье, 20 марта, днем потеплеет до +3…+8 градусов. Температура воздуха ночью опустится до −10…−5, местами до -15 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами гололедица.
Ветер ночью переменный 1-6 м/с, днем западный, 3-8 м/с.