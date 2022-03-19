\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
-1°
Вск, 20
Пнд, 21
ЦБ USD 103.95 -0.85 19/03
ЦБ EUR 114.4 -1.53 19/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 11:50
Нал. EUR 100.00 / 120.00 11:50
Новости
Публикации
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
Вчера 14:38
1 572
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
2 402
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
3 401
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
15 марта 14:44
2 951
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Сергей Омельченко
Во время спецоперации на территории Украины погиб Сергей Омельченко, в 2021 он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.

Во время спецоперации на территории Украины погиб Сергей Омельченко, в 2021 он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.

О гибели военнослужащего сообщил глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев.

Сергею было всего 23 года. Глава района отметил, что односельчане знали его как ответственного, внимательного человека, готового всегда прийти на помощь.

«Сергей погиб как герой», — написал Павел Золотарев на своей странице.