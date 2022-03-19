На Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Сергей Омельченко

Во время спецоперации на территории Украины погиб Сергей Омельченко, в 2021 он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.

Во время спецоперации на территории Украины погиб Сергей Омельченко, в 2021 он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.

О гибели военнослужащего сообщил глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев.

Сергею было всего 23 года. Глава района отметил, что односельчане знали его как ответственного, внимательного человека, готового всегда прийти на помощь.

«Сергей погиб как герой», — написал Павел Золотарев на своей странице.