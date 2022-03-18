Жители Рыбного обратились к властям из-за переселения из ветхого жилья

По их словам, районная администрация предложила им «мизерную» компенсацию.

Жители Рыбного обратились к властям из-за переселения из ветхого жилья. Ролик опубликован в пятницу, 18 марта, в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

По словам жителей домов по улице Мира, пять зданий попали в программу расселения из аварийного жилья. «Администрация Рыбновского района ставит нас в такие условия, предлагая мизерную компенсацию. На другие условия просто не идет, не хочет нас слышать. Выкидывает людей на улицы: стариков, матерей с детьми», — отметил активист.

Обращение адресовано представителям следственных органов, прокуратуре, а также приемным губернатора и президента. «Мы требуем, чтобы нас услышали! В такие трудные времена администрация создает условия, в которых люди вынуждены будут выйти на улицу и добиваться своих прав», — подчеркнули жители.