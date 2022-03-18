В СИЗО скончался мужчина, застреливший двух судебных приставов в Сочи
Летом 2021 года мужчина застрелил приставов, которые приехали по поводу сноса дома — незаконной хозпостройки. Хозяин открыл огонь.
В СИЗО скончался Вартан Кочьян, который застрелил двух судебных приставов в Сочи. Об этом в пятницу, 18 марта,
Сообщается, что у мужчины было серьезное заболевание сердца.
Летом 2021 года к Вартану Кочьяну приехали два судебных пристава. Они прибыли по поводу сноса дома — незаконной хозпостройки. Хозяин открыл огонь.