В СИЗО скончался мужчина, застреливший двух судебных приставов в Сочи

Летом 2021 года мужчина застрелил приставов, которые приехали по поводу сноса дома — незаконной хозпостройки. Хозяин открыл огонь.

В СИЗО скончался Вартан Кочьян, который застрелил двух судебных приставов в Сочи. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщил telegram-канал 112.

Сообщается, что у мужчины было серьезное заболевание сердца.

Летом 2021 года к Вартану Кочьяну приехали два судебных пристава. Они прибыли по поводу сноса дома — незаконной хозпостройки. Хозяин открыл огонь.