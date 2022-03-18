В Рязани напротив ТРЦ «Премьер» произошла авария
Очевидцы сообщили, что на месте аварии работаю спасатели и скорая помощь.
В Рязани напротив ТРЦ «Премьер» произошла авария. Об этом рассказали очевидцы в группе «
ДТП произошло в пятницу, 18 марта, в 15:40. На Московском шоссе около дома № 21 столкнулись две легковушки. На месте аварии работали спасатели и скорая помощь.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что в аварии пострадали два человека.
В районе ДТП образовалась крупная пробка. Подробности уточняются.