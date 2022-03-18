В Рязани напротив ТРЦ «Премьер» произошла авария

Очевидцы сообщили, что на месте аварии работаю спасатели и скорая помощь.

В Рязани напротив ТРЦ «Премьер» произошла авария. Об этом рассказали очевидцы в группе « ДТП | Аварии | Рязань» .

ДТП произошло в пятницу, 18 марта, в 15:40. На Московском шоссе около дома № 21 столкнулись две легковушки. На месте аварии работали спасатели и скорая помощь.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что в аварии пострадали два человека.

В районе ДТП образовалась крупная пробка. Подробности уточняются.