В Приморье две женщины похитили трех человек и два года забирали их пенсии
В 2018 году две жительницы Арсеньева похитили и перевезли в квартиру одной из них пожилого мужчину, его жену и дочь. Они удерживали жертв до мая 2020 года, и все это время забирали их пенсии.
В Приморье задержали двух женщин, которые три года удерживали незнакомых людей для присвоения их пенсий. Об этом в пятницу, 18 марта,
Установлено, что в 2018 году две жительницы Арсеньева похитили и перевезли в квартиру одной из них пожилого мужчину, его жену и дочь. Они удерживали жертв до мая 2020 года, и все это время забирали их пенсии.
«Прокурор города Арсеньева признал законным возбуждение по данному факту уголовного дела по п.п. „а“, „ж“, „з“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений). Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — говорится в сообщении.