В Приморье две женщины похитили трех человек и два года забирали их пенсии

В 2018 году две жительницы Арсеньева похитили и перевезли в квартиру одной из них пожилого мужчину, его жену и дочь. Они удерживали жертв до мая 2020 года, и все это время забирали их пенсии.