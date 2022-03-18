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В Клепиковском районе инвалид-колясочник погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты
Следователи рассказали, что в доме не нашли следов замыкания или поджога. Местные жители предположили, что мужчина уснул с сигаретой или не потушил ее в пепельнице.

В Клепиковском районе инвалид-колясочник погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты. Об этом пишет «КП-Рязань» со ссылкой на следователя по особо важным делам Касимовского МСО СУ С. К. России Андрея Птицына.

«Признаков замыкания или поджога нет, газа в доме тоже не было. Мужчина был инвалидом, находился в кресле-каталке. Судя по всему, он успел покинуть комнату, где был очаг возгорания, но выехать из дома не смог. Тело его обнаружили на кухне. На нем не было копоти, возможно, он надышался угарным газом», — сказал следователь.

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с непотушенной сигаретой.

Соседи погибшего рассказали изданию, что 64-летний мужчина раньше злоупотреблял алкоголем, а в 2021 году ему ампутировали ногу. Местные жители, которые пришли на помощь во время пожара, предположили, что мужчина уснул с сигаретой или не потушил ее в пепельнице.

Точную причину смерти и обстоятельства случившегося установят следователи.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в четверг, 17 марта, в 9:25, в селе Аристово.

Фото «КП-Рязань»