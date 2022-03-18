В Госдуме предложили ужесточить наказание за госизмену

Депутат Султан Хамзаев предложил ужесточить ответственность вплоть до пожизненного срока. В настоящее время статья 275 УК РФ о государственной измене предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

В Госдуме предложили ужесточить наказание за госизмену. Соответствующее предложение поступило от члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева. Его слова привели РИА Новости.

Депутат предложил ужесточить ответственность за госизмену вплоть до пожизненного лишения свободы и «обратить внимание на тех, кто будет против этой меры».

«Должно быть ужесточение ответственности за госизмену. Особенно для тех, кто работает на государственной службе, в госкорпорациях, у кого есть доступ к секретности», — считает политик.

Парламентарий добавил, что такие меры особенно актуальны сегодня.

«Это особенно важно в сегодняшние дни и происходящими в целом событиями. Нынешний исторический период как никогда отчетливо показывает, кто есть кто», — констатировал депутат.

В настоящее время статья 275 УК РФ о государственной измене предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.