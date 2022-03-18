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РИА Новости: YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели
Источник агентства рассказал, что блокировку планировали еще на прошлой неделе, но отложили из-за блокировки Instagram (внесен в список запрещенных сайтов).

YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что Роскомнадзор должен был заблокировать видеохостинг еще на прошлой неделе, но процедуру могли отложить из-за блокировки Instagram (внесен в список запрещенных сайтов).

«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют … Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram (внесен в список запрещенных сайтов), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», — заявил собеседник агентства. При этом он предположил, что блокировка может произойти даже сегодня.

Напомним, ранее Роскомнадзор потребовал запретить на Youtube антироссийские рекламные ролики. В россии уже ограничили доступ к Twitter, Facebook и Instagram (последние внесены в список запрещенных сайтов).