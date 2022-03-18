РИА Новости: YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели

YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели. Об этом пишет
Сообщается, что Роскомнадзор должен был заблокировать видеохостинг еще на прошлой неделе, но процедуру могли отложить из-за блокировки Instagram (внесен в список запрещенных сайтов).
«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют … Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram (внесен в список запрещенных сайтов), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», — заявил собеседник агентства. При этом он предположил, что блокировка может произойти даже сегодня.
Напомним, ранее Роскомнадзор потребовал запретить на Youtube антироссийские рекламные ролики. В россии уже ограничили доступ к Twitter, Facebook и Instagram (последние внесены в список запрещенных сайтов).