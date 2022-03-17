«Виктория плаза»: McDonald’s в ближайшее время возобновит работу в торговом центре

Отмечается, что все договоры с компанией продолжают свое действие, на арендуемой территории на первом этаже проводится генеральная уборка и косметический ремонт.

«McDonald's в ближайшее время возобновит работу в ТРЦ «Виктория плаза». Об этом в четверг, 17 марта, сообщили в торгово-развлекательном центре.

«McDonald's приостановил свою работу на время и в ближайшее время возобновит деятельность», — рассказали в заведении.

Отмечается, что все договоры с компанией продолжают свое действие, на арендуемой территории на первом этаже проводится генеральная уборка и косметический ремонт.

«Ежедневно в помещениях присутствует персонал», — подчеркнули в ТРЦ.