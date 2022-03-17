Рязанца осудят за мошенничество через сайт объявлений

С 2013 по 2019 год мужчина обманул 12 граждан на сумму более 3 млн рублей. Рязанец искал на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче в аренду машин, созванивался с владельцами и под предлогом аренды забирал машины, но не возвращал их собственникам.

В Рязани 41-летнего мужчину осудят за девять случаев мошенничества. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

С 2013 по 2019 год мужчина обманул 12 граждан на сумму более 3 млн рублей. Рязанец искал на сайте бесплатных объявлений информацию о сдаче в аренду машин, созванивался с владельцами и под предлогом аренды забирал машины, но не возвращал их собственникам.

Также злоумышленник «продавал» знакомым несуществующую бытовую технику. Он рассказывал о возможности купить товар по цене ниже рыночной и получал деньги от потенциальных покупателей. Технику потерпевшие не получали.

По делу потерпевшими признали 12 граждан, сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

Уголовное дело направили в суд.